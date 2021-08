Toby Alderweireld en a surpris plus d’un en quittant Tottenham pour le Qatar cet été, après six saisons passées chez les Spurs. « Le niveau n’est bien sûr pas le même qu’en Premier League mais il est plus élevé que ce que je pensais », déclare le nouveau joueur Al-Duhail, qui a été repris dans la sélection de Roberto Martinez pour le triptyque de septembre.