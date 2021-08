Tim Wellens sur le Tour du Benelux: «J’adore cette course!»

C’est d’ailleurs parfois ce qu’on lui reproche par rapport à son talent mais l’homme, désormais installé sur ses certitudes et ses capacités, n’a que faire de la critique et des vents extérieurs. Au point de ne pas avoir pensé appeler le sélectionneur Sven Van Thourenhout (lire plus loin) pour lui indiquer son intérêt à l’égard du championnat d’Europe ! En décrassage de son contre-la-montre de Lelystad (23e à 46 secondes du temps supersonique du Suisse Stefan Bissegger), sans masque et sans reproche sous l’auvent du bus de Lotto-Soudal, le Limbourgeois a évoqué avec nous la suite de son Tour du Benelux.

C’est un peu votre course, ici, Tim, comment l’expliquez-vous ?