Les Lions visent une première Coupe du monde

« L’année 2022 sera la plus importante depuis très longtemps pour les Lions. » C’est Jacques Stas, le manager de l’équipe nationale masculine, qui l’annonce. « Parce que la Belgique disputera en septembre un cinquième Euro consécutif et parce que nous visons une première participation à la prochaine Coupe du monde. » Celle-ci se déroulera en 2023, mais la route qui y mène, rythmée de six fenêtres qualificatives, commence en novembre. Et les Belges connaissent, depuis le tirage effectué en Suisse, les trois nations qu’ils affronteront lors de la première des deux phases : la Serbie, la Lettonie et la Slovaquie.