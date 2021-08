Mercato: José Izquierdo fait son retour au Club de Bruges, qui annonce trois autres transferts entrants

Très actif, le Club de Bruges a officialisé mardi les arrivées de José Izquierdo, Jack Hendry, Antonio Nusa et Faitout Maouassa.

José Izquierdo, laissé libre par Brighton, revient au Club de Bruges « pour se remettre de ses blessures », ont précisé les Brugeois mardi dans un communiqué.

Izquierdo, 29 ans, avait connu un premier passage au Club de Bruges entre 2014 et 2017. En l’espace de trois saisons, il avait remporté un titre de champion de Belgique et une coupe de Belgique sur le plan collectif et un Soulier d’Or et un titre de Footballeur pro de l’année sur le plan individuel.

Jack Hendry, 26 ans, avait été prêté à Ostende par le Celtic Glasgow la saison dernière avant d’être acquis à titre défintif par les Côtiers cet été. Pour attirer le défenseur écossais, les Brugeois ont payé la clause libératoire du joueur, a précisé Ostende. Il avait joué 36 rencontres et inscrit 2 buts pour le KVO.