US Open: Alison Van Uytvanck éliminée dès le premier tour

Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour de l’US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem, mardi à New York. La N.2 belge, 61e mondiale, s’est inclinée en deux sets 6-4, 6-3 en 1h20 sur le court N.10 contre l’Espagnole Paula Badosa, 26e mondiale et tête de série N.24.

Van Uytvanck rentrait parfaitement dans son match en remportant un break dès le premier jeu. À 3-1, la native de Vilvorde devait concéder à son tour une balle de break et Badosa revenait à 3-3 dans la foulée. L’Espagnole remportait un nouveau break à 5-4 pour s’adjuger la première manche.

À 3-3 dans le deuxième set, Van Uytvanck perdait une nouvelle fois son service et laissait Badosa filer vers la victoire et la qualification pour le 2e tour où elle affrontera sa compatriote Nuria Parrizas Diaz (WTA 95) ou la Russe Varvara Gracheva (WTA 82).