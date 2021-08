Le remboursement des soins psychologiques est retardé

L’accord qui prévoit le remboursement de 20 séances psychologiques par an ne sera pas opérationnel pour le 1er septembre. Et pour cause, la convention entre l’Inami, le SPF Santé Publique et les 32 réseaux de santé mentale du pays n’est pas signée et ne le sera sans doute pas avant la fin de ce mois de septembre. « Dans les faits, aucun patient ne sera remboursé dans les jours qui viennent. Des détails pratiques doivent encore être réglés », insiste Quentin Vassart, président de l’Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones (UPPCF).