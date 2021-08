Elise Vanderelst: «J’essaierai de suivre sans trop me poser de questions»

À Tokyo, on l’avait abandonnée avec une impression de trop peu. Après sa demi-finale olympique sur 1.500 m, où elle avait terminé 11e en 4.04.86, elle était partie légèrement déçue, comme si elle n’avait pas obtenu le résultat dont elle rêvait. « Ce jour-là, j’avais surtout eu l’impression de ne pas avoir couru la course de ma vie comme la Tchèque Kristiina Mäki par exemple, qui s’était qualifiée pour la finale avec un chrono de 4.01.23 alors qu’elle avait accouché en janvier ! », reconnaît Elise Vanderelst. « Puis, avec le recul, j’ai réalisé que j’avais réussi les deuxième et troisième temps de ma carrière lors de mes deux courses aux Jeux et j’ai pu opérer une décharge mentale ! »

À l’instar d’Eliott Crestan, la Montoise de 23 ans a également connu, au bout du compte, une année faste avec un record national (4.05.71) et un titre européen indoor sur 1.500 m décroché à Torun et deux records de Belgique en plein air, sur 1.500 m (4.02.63) et 1.000 m (2.35.98).