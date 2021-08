Elliott Crestan: «Merci aux organisateurs d’avoir ajouté un 800 m»

Ce mardi soir, à Rovoreto, il a s’est offert l’avant-dernier 800 m de sa saison. « Je ne l’aurais sans doute pas couru si j’avais su qu’on allait en ajouter un en dernière minute au programme du Mémorial », explique Eliott Crestan. « Mais là, comme les billets d’avion avaient déjà été payés par l’organisateur, je n’ai pas osé renoncer. »

Le Namurois a voulu profiter jusqu’au bout de son état de forme, celui qui lui a permis de battre son record personnel en demi-finale des Jeux de Tokyo en 1.44.84 pour se hisser au troisième rang belge derrière Ivo Van Damme (1.43.86) et Joeri Jansen (1.44.38), et de repartir du Japon avec le sentiment du devoir (très bien) accompli. Le tout après une excellente année qui a démarré en hiver avec un record de Belgique en salle (1.46.40), en février à Metz, et un très bon Euro indoor de Torun, où il a manqué la finale de toute justesse, et qui s’est poursuivi en été avec une médaille d’argent à l’Euro espoir (U23) de Tallinn.