Hélas, il fallait s’attendre à cette élimination au premier tour de David Goffin à l’US Open. Privé d’une préparation digne de ce nom en raison de blessures (adducteur, cheville, genou), le Liégeois n’a pu opposer que sa bonne volonté face à l’Américain McDonald (6-2, 7-5, 6-3). La suite ? Du repos et des soins, mais une saison qui est loin d’être terminée avec Metz, Indian Wells et Anvers, notamment, mais surtout un mariage dans 17 jours qui doit lui permettre d’ouvrir une nouvelle page dans sa vie.

Pas un seul match gagné lors des cinq derniers Grands Chelems, ça fait évidemment mal pour un joueur du calibre de David Goffin. Il y a eu un coup de blues (Roland-Garros 2020), pas mal de manque de confiance (Open d’Australie et Roland-Garros 2021) et aussi beaucoup de poisse ou blessures (forfait à Wimbledon et manque de préparation à cet US Open).