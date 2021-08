Toby Alderweireld: «Je verrai davantage ma famille au Qatar»

Si Tottenham lui avait clairement indiqué qu’il voulait se débarrasser de son salaire et que Nuno Espirito Santo – nouveau coach des Spurs – ne comptait pas sur lui, Toby Alderweireld a surpris tout de son monde en signant pour trois saisons avec le club d’Al-Duhail au Qatar. A mille lieues de l’intensité de la Premier League. Et dans un pays où les droits de l’homme ne sont pas mis en avant, c’est un euphémisme. Un sacré grand écart entre Londres et Doha que le Diable rouge justifie de deux manières : une proposition financière qu’il était tout simplement impossible à refuser et la possibilité de voir davantage sa femme et ses deux enfants parce qu’il y a moins de matches et moins de voyages. Quant aux Diables rouges, le défenseur est persuadé qu’il peut conserver son niveau malgré son transfert. Et s’appuie évidemment sur quelques exemples du noyau actuel comme Witsel ou Carrasco.