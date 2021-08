Chapeaux, champagne et crottins à la Waregem Koerse

Les cadors de la course au trot et du steeple-chase ont replongé dans le Gaverbeek, mardi. Mais la bière et la salive ont davantage coulé au champ de course de Waregem, pour « le premier jour d’école des entrepreneurs »…

We zijn terug ! », « Nous sommes de retour ! » C’est l’antienne du jour. Entonnée à rythme régulier par le préposé au micro, resté muet il y a douze mois ; merci corona ! L’émotion est palpable. Dans sa voix, et surtout dans les travées de l’hippodrome de Waregem. « Il était temps qu’on se retrouve ici ! », nous lance un quidam en pressant le pas vers l’entrée. « L’an dernier, on était perdus de ne pas se retrouver ici ! » Il est midi, et la foule commence doucement à se masser pendant que les chevaux sont encore au box. Bienvenue à la Waregem Koerse, LE rendez-vous des entrepreneurs de la région, bien davantage que des amoureux de steeple-chase et de courses au trot, pourtant au cœur de ce rendez-vous ancestral.