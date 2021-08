Niels Nkounkou, cinquième jeune recrue du Standard

Le Standard a entériné, mardi, le prêt sans option de l’arrière gauche franco-congolais Niels Nkounkou, en provenance d’Everton. Dans l’autre sens, malgré les intérêts de Brentford pour Hugo Siquet, de Troyes pour Samuel Bastien et de Mouscron et Virton pour William Balikwisha, aucun départ n’a été acté.

Le Standard a enregistré, dans la dernière ligne droite du mercato, une cinquième arrivée. Après Aron Dönnum, Hamza Rafia, Daouda Peeters et Glody Likonza, c’est Niels Nkounkou qui a posé ses valises à Liège, pour y passer mardi sa visite médicale, avant d’apposer sa signature au bas d’un prêt d’une saison sans option d’achat.

Le club liégeois avait déjà trouvé un accord avec l’arrière gauche franco-congolais et est parvenu à convaincre le club anglais de libérer son jeune (20 ans) joueur, auteur de six apparitions, toutes compétitions confondues, la saison dernière avec les Toffees et qui, après avoir disputé avec la France les Jeux Olympiques de Tokyo, avait disputé septante-cinq minutes du match de Coupe de la Ligue le 24 août à Huddersfield et avait pris place sur le banc d’Everton le 28 à Brighton.

Formé à Brest, puis à Marseille, avant d’atterrir en Angleterre à l’été 2020, Niels Nkounkou viendra concurrencer Nicolas Gavory à gauche.