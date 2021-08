L’Antwerp frappe encore un grand coup

Plus soucieux que jamais de devenir une référence en Belgique et, si possible, de détrôner Bruges de son piédestal, Paul Gheysens, le richissime président de l’Antwerp, n’a pas fait dans la dentelle durant ce mercato estival. Après s’être débarrassé de Luciano d’Onofrio, qui avait l’art de dénicher de belles affaires à prix raisonnable, l’entrepreneur flamand a encore une fois délié généreusement les cordons de sa bourse pour attirer un nombre impressionnant de nouveaux joueurs. Alors qu’il a dû se séparer gratuitement de ténors comme Dieumerci Mbokani, Simen Jüklerod ou Lior Refaelov, et qu’il n’a pas réussi à se séparer de l’encombrant Didier Lamkel Zé, il a brassé large pour attirer beaucoup de nouvelles têtes, dont de de grands noms au rang desquels est venu s’ajouter, mardi en toute fin de soirée, celui de l’attaquant tanzanien Ally Samatta (ex-Genk), prêté avec option d’achat par Fenerbahçe. Peu ou mal utilisé en Turquie, le Tanzanien a l’avantage de connaître le championnat de Belgique et d’avoir de l’expérience et du caractère.