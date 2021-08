Seraing: Georges Mikautadze, la belle surprise

Des derniers renforts en attaque et en défense du côté de Seraing.

La dernière journée de mercato fut calme du côté du Pairay. Il faut reconnaître que la veille, le lundi, le RFC Seraing a officialisé son gros coup du mercato. Le retour de Georges Mikautadze ! Il y a encore un mois, peu osaient encore y croire, mais le dernier meilleur buteur de D1B n’est pas parvenu à entièrement convaincre Antonetti, le coach du FC Metz, et va poursuivre sa progression en D1A, pour son plus grand bonheur. L’attaquant préférait de loin retrouver le Pairay, où il a connu le succès, plutôt que de demeurer sur le banc en Lorraine. Il entend mettre cette saison à profit pour ensuite retourner en France, par la grande porte cette fois, et enfin faire ses preuves en Ligue 1. Actuellement parti en sélection nationale, il reviendra en Belgique fin de la semaine prochaine, juste à temps pour le derby face au Standard du samedi 11 septembre (le match a été avancé).