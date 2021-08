Anderlecht: une arrivée et plusieurs départs pour terminer

Anderlecht a fait signer Magallan et s’est séparé de Dauda, Nkaka, Bundu, Dewaele, Adzic et Sanneh.

À Neerpede, on espérait mettre à profit la dernière journée du mercato estival pour dégraisser le noyau pro et envoyer quelques joueurs excédentaires en prêt. Comme craint depuis quelque temps, cela n’a pas été possible concernant Adrien Trebel et Zakaria Bakkali dont les salaires annuels représentent cinq millions d’euros. Mais d’autres dossiers ont pu être conclus par Peter Verbeke. Sieben Dewaele a été vendu à Ostende (NDLR : le club côtier le prête à Nancy), Mohammed Dauda a été prêté à Cartagène (D2 espagnole), Aristote Nkaka a Waasland-Beveren et Mustapha Bundu à AGF, club danois basé à Aarhus où Anderlecht avait été le dénicher il y a un an. Concernant les deux derniers cités, le Sporting est parvenu à inclure une option d’achat.