L’Union avait bouclé son mercato très rapidement

À l’Union Saint-Gilloise, le noyau était pratiquement complet depuis le… 7 juillet. « Pratiquement » car seul Kaoru Mitoma est arrivé après cette date-là. L’annonce de son prêt par Brighton a été faite le 10 août dernier. Mais le joueur japonais, qui avait participé aux JO, n’a, dans les faits, débarqué à l’USG qu’il y a quelques jours et devrait faire ses débuts lors de la prochaine rencontre face à Genk le 11 septembre.

Pour le reste, le mercato de l’Union aura plutôt été marqué par la stabilité. Certes, plusieurs joueurs ont reçu leur bon de sortie, notamment Mathias Fixelles parti du côté de Courtrai.

Mais dans l’ensemble, et hormis ce départ de taille, l’Union n’a perdu aucun titulaire de la saison dernière. Et c’est probablement là que réside sa plus grande réussite lors de ce mercato. Surtout que son départ canon attise forcément les convoitises sur certains de ses joueurs tels que Dante Vanzeir ou Deniz Undav. Des joueurs que l’Union ne s’est donc pas fait chiper sur le gong.