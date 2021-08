Sporting Charleroi: deux dernières recrues défensives

Au Mambourg, la journée de ce mardi a été intense, mais elle n’a pas débouché pour autant sur des mouvements dans tous les sens. Le club a bel et bien officialisé l’arrivée du défenseur Loïc Bessilé et du gardien Didier Desprez respectivement en début et en fin d’après-midi pour deux ans – plus deux ans supplémentaires en option – dans les deux cas, mais n’a pas eu de raison de s’activer outre mesure après un mercato très réussi. Dans la soirée, le club a encore prêté Aboubakar Keita au RWDM jusqu’en fin de saison. Initialement prêté au Sporting par OHL, le milieu ivoirien n’aurait pas eu le temps de jeu souhaité au Mambourg et ce départ – accepté par toutes les parties y compris OHL – lui permettra d’en obtenir. Les Zèbres gardent toutefois la main sur la levée d’option éventuelle prévue dans le prêt initial.