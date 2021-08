La RTBF dévoile ses nouveautés pour la rentrée, dont un «talk info» avec Julie Morelle

Julie Morelle, qui a quitté début août le journal télévisé du week-end sur la RTBF après 10 ans de présentation, sera aux commandes d’un nouveau « Talk info » pour la rentrée, aux côtés d’Arnaud Ruyssen, figure de Soir Première et CQFD. Diffusée chaque soir sur La Première et La Trois, l’émission intitulée « Déclic » réunira autour du duo des chroniqueurs et invités pour décoder et débattre de l’actualité.

Au cours de diverses séquences, « Déclic » abordera l’actualité sous toutes ses formes, « avec de la nuance et de l’esprit constructif », a insisté Julie Morelle mardi soir au cours de la conférence de presse de présentation des nouvelles grilles de programmes. Une place sera aussi laissée au débat contradictoire.