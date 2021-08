Le mercato des contradictions

Le passage de Leo Messi au PSG n’a pas rapporté la moindre peseta : et pour cause, la « Pulga » était devenu un joueur libre. Une conséquence de la crise sanitaire, mais aussi de la confirmation du pouvoir de ces mêmes joueurs et de leurs agents qui ont tout intérêt à aller jusqu’à l’échéance de leur engagement pour évincer les clubs de la table des négociations.