«Des hommes», «Un triomphe»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Des hommes (Lucas Belvaux)

Cette réflexion sur la guerre suit le fil de la pensée des uns, des autres pour que puisse exister la voix de chacun au-delà du chaos. Impossible de sortir de ce film sans être chamboulé.

Un triomphe (Emmanuel Courcol)

Sous une apparence de déjà-vu, ce film surprend agréablement. Emmanuel Courcol joue la nuance. Entre humour et pudeur tendre, il court-circuite les clichés du monde carcéral, impose un rythme tendu, utilise la surénergie des détenus et s’empare des personnages sans tomber dans les stéréotypes. Un film drôle et généreux qui se vit comme un suspense.