Maxime Prévot: «On doit pouvoir aborder la vaccination obligatoire pour tous les secteurs et pour tout le monde»

Maxime Prévot était l’invité de Martin Buxant dans la matinale de LN24. Le président du CDH et bourgmestre de Namur s’est exprimé sur la vaccination obligatoire pour tous.

Questionné sur l’éventuelle obligation vaccinale pour tous les enseignants, Maxime Prévot s’est montré favorable à la vaccination obligatoire pour tous.

Pour M. Prévot, « on ne doit pas cibler des secteurs plus que d’autres. On doit pouvoir aborder la vaccination obligatoire pour tous les secteurs et pour tout le monde. » Et d’ajouter : « C’est un débat que l’on doit avoir ensemble sans tabou. »

L’humaniste a mis en garde contre les variants et contre une quatrième vague du coronavirus.

Maxime Prévot a également justifié sa position en mettant en avant le « combat du bien commun » face aux libertés individuelles.