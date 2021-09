Le Roi Pelé hospitalisé: «Faites savoir que je ne joue pas dimanche prochain»

La légende du football brésilien Pelé a été hospitalisée à Sao Paulo. Cependant, l’ancien footballeur de 80 ans a nié souffrir d’un grave problème de santé.

« Je ne me suis pas évanoui et je suis en bonne santé », a écrit Pelé sur Twitter mardi. Il s’est rendu à l’hôpital pour des examens de routine qu’il n’avait pas pu faire auparavant à cause de la pandémie de coronavirus. « Faites savoir que je ne joue pas dimanche prochain ! », a-t-il plaisanté. Pelé a joué 92 matches internationaux et a remporté trois titres de la Coupe du monde avec le Brésil.

Le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) connaît depuis quelque temps des soucis de santé. Il a déjà subi plusieurs opérations de la hanche. Il avait également des problèmes de colonne vertébrale et de genou. Il y a quelques années, on lui a retiré un calcul rénal.