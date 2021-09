La Bourse de Tokyo clôture une nouvelle séance pleine d'entrain

La Bourse de Tokyo a bouclé mercredi une troisième séance de hausse d'affilée, portée par une série de vents favorables dont la baisse du yen et un indicateur économique positif au Japon.

L'indice vedette Nikkei s'est adjugé un gain de 1,29% à 28.451,02 points, après avoir déjà grimpé de plus de 1% la veille. C'est son plus haut niveau de clôture depuis un mois et demi. L'indice élargi Topix a pris 1,02% à 1.980,79 points.

Plusieurs facteurs positifs ont pesé et largement compensé le repli de Wall Street la veille: la baisse du yen face au dollar, un mouvement de change favorable pour les valeurs japonaises exportatrices, la poursuite de la décrue des nouveaux cas de Covid-19 au Japon ou encore un indicateur de bon augure.

Les investissements des entreprises ont nettement accéléré sur le trimestre écoulé (avril-juin), selon des données du ministère des Finances publiées mercredi, un nouveau signe encourageant pour la reprise économique au Japon. Ces chiffres vont probablement permettre une révision à la hausse du PIB national du deuxième trimestre, dont une nouvelle estimation est prévue dans une semaine.