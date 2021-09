Tour du Benelux: Remco Evenepoel au départ de la 3e étape malgré ses problèmes d’estomac

Remco Evenepoel prendra bel et bien le départ de la 3e étape du Tour du Benelux (WorldTour), qui débutera à Essen et se ponctuera à Hoogerheide 168,3 kilomètres plus tard, mercredi aux Pays-Bas. Son directeur sportif Rik Van Slycke l’a confirmé.

Victime de problèmes d’estomac mardi lors du contre-la-montre, le pensionnaire de la formation Deceuninck-Quick Step avait même remis en question sa participation à la course de la course à étapes belgo-néerlandaise. L’équipe belge suit la situation de près et veut minimiser les risques pour la suite de sa saison.