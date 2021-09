Transfert de Kevin De Bruyne à Manchester City: l’agent Didier Frenay auditionné à Bruxelles

Il y a un an, le 29 septembre 2020 précisément, nous apprenions que les enquêteurs belges chargés du dossier Kevin De Bruyne avaient débarqué au domicile de Didier Frenay à Monaco. L’agent belge avait été interpellé et soumis à un interrogatoire exclusivement concernant ce dossier avant d’être libéré sous conditions, le lendemain. Mais, selon nos informations, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, provenant en droite ligne de Michel Claise, le juge d’instruction en charge du dossier. Frenay était alors bloqué à Monaco et ne pouvait pas sortir du territoire monégasque.