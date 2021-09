Zone euro: le chômage en baisse en juillet, à 7,6%

Le taux de chômage de la zone euro était de 7,6% en juillet, en baisse par rapport à juin dernier (7,8%) et par rapport à juillet 2020 lorsqu'il atteignait encore 8,4%, annonce mercredi Eurostat.

Le taux de chômage dans l'ensemble de l'Union européenne s'élevait en juillet à 6,9%, en baisse par rapport au taux de 7,1% de juin 2021 et par rapport au taux de 7,6% de juillet 2020.

En Belgique, le chômage était de 5,9% en juillet, contre 6,2% en juin et 6% en juillet 2020.

Selon l'Office européen de statistiques, 14,613 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en juillet, dont 12,334 millions dans la zone euro. Sur un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 430.000 dans l'UE et de 350.000 dans la zone euro. Par rapport à juillet 2020, le chômage a diminué d'1,521 million dans l'UE et d'1,336 million dans la zone euro.

En juillet, le taux de chômage des jeunes s'est établi à 16,5% dans la zone euro, en baisse par rapport aux taux 17,2% enregistrés le mois précédent.

Enfin, le taux de chômage des femmes a diminué de 8,3% en juin 2021 à 8,1% en juillet 2021, tandis que le taux de chômage des hommes a diminué de 7,3% en juin 2021 à 7,1% en juillet 2021.