Météo: le temps va s’améliorer dans les prochains jours

Pour ce mercredi après-midi, l’Institut royal météorologique (IRM) prévoit que le temps sera sec avec un ciel qui restera nuageux en de nombreux endroits. Les éclaircies seront plutôt timides, par contre le soleil brillera sur le sud et le sud-est du pays. Les maxima varieront entre 16º dans les Hautes-Fagnes et 20º ou 21º dans le centre du pays et en Gaume. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est, le long du littoral plus généralement modéré.

Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, les éclaircies seront parfois larges en Ardenne avec un risque de brouillard. Le ciel restera généralement nuageux dans les autres régions. Les minima varieront de 9º à 15º, en Ardenne de 3º à 9º.