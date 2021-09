Carte blanche sur la réforme de l’enseignement qualifiant: retour vers le passé?

L’enseignement qualifiant à temps plein est moribond. Bon nombre d’options qu’il organise n’attirent plus les élèves et n’ouvrent pas le chemin de l’emploi. Beaucoup de jeunes s’y retrouvent le plus souvent après une cascade d’échecs. Seules quelques écoles préparant à des métiers spécifiques (hôtellerie, coiffure…) réussissent encore, avec une bonne communication, à attirer des élèves à la sortie du fondamental. L’état souvent dégradé des bâtiments, les équipements parfois obsolètes et la pénurie d’enseignants qualifiés aggravent la situation. Cet enseignement reproduit, voire aggrave, les inégalités sociales et génère le décrochage scolaire, avec, comme corollaire possible, la délinquance.

Le Pacte d’excellence consacre un long chapitre à une réforme « systémique » de l’enseignement qualifiant. Il décrit l’avenir de l’actuelle école technique et professionnelle en FWB. Ce Pacte prévoit un tronc commun jusqu’à la fin de la troisième année secondaire et, ensuite, un choix pour l’élève et ses parents ; ce choix s’annonce sans retour. Il faudra soit emprunter une filière de transition vers l’enseignement supérieur (regroupant les actuelles filières générales et techniques de transition) soit une filière « métiers » vers l’entreprise privée ou publique. La filière « métiers » fusionnera les actuelles classes de technique de qualification et professionnelles. Ce tronc commun a l’ambition principale de renforcer les savoirs de base avec, en complément, une initiation à un peu de tout (ou à beaucoup de rien) dans les domaines technique et artistique. Cette initiation produira cependant un effet d’aubaine pour l’extension des savoirs dans les écoles d’enseignement général élitistes.

Une telle organisation aura pour conséquence d’éloigner l’élève d’un véritable enseignement technique de première intention, faisant ainsi le pari que tout jeune, à la sortie de l’enseignement fondamental, s’accrochera aux seuls cours généraux jusqu’à 15 ans, si tout va bien pour lui… Cet âge coïncide avec la fin de l’obligation scolaire à temps plein et ouvre grand la porte à la formation en alternance. Il s’agit bien de formation et non plus d’enseignement car les CEFA, filière qui reste associée à l’enseignement, seront très certainement, avec l’inévitable régionalisation de l’enseignement pour raison budgétaire, absorbés par l’IFAPME.