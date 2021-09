Dévastée par les eaux, la petite école de Fraipont a réussi sa rentrée dans la bonne humeur

Reportage

Dans la cour de l’école libre de Fraipont, sur le coup de 8 heures en ce 1er septembre, Enora ne peut cacher le sourire qui témoigne de sa joie de rentrer en 3e primaire et de surtout retrouver ses amis. « Ça sera un peu spécial et inhabituel car on sera avec les 4es mais ce n’est pas grave. C’est déjà bien de pouvoir revenir à l’école », dit-elle timidement. « Vu les dégâts que les inondations ont occasionnés aux maisons du quartier mais aussi à l’école, j’ai eu peur que la rentrée ne puisse pas avoir lieu », ajoute Marie, la maman. « Grâce à la mobilisation des bénévoles, des enseignants et du pouvoir organisateur, beaucoup de rénovations ont pu être faites et je suis contente pour les enfants. »