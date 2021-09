La moitié de la population vit sans protection sociale (OIT)

Ce premier rapport depuis 2017 de l'OIT sur l'état de la protection sociale dans le monde indique que 4,1 milliards de personnes restent totalement dépourvues d'une telle protection.

La protection sociale comprend l'accès aux soins de santé, ainsi qu'un soutien financier lors de la retraite et en cas notamment de chômage, de maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de maternité...

En 2020, seulement 46,9% de la population mondiale bénéficiait d'au moins une prestation de protection sociale, tandis que les 53,1% ne bénéficient d'aucune garantie de revenu par leur système national de protection sociale.

Les pourcentages mondiaux masquent d'importantes disparités entre les régions et au sein de celles-ci: si le taux de couverture est supérieur à la moyenne mondiale en Europe et Asie centrale (83,9%) et dans les Amériques (64,3%), il se situe en deçà dans la région de l'Asie et du Pacifique (44,1%), dans les Etats arabes (40%) et en Afrique (17,4%).