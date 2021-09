La mer du Nord a soutenu le marché immobilier, mais l’agitation reste de mise

Même si le temps n’a pas été de la partie, on peut dire que l’été a été chaud en Belgique en matière d’immobilier. L’intensification des transactions reste de mise et les prix ont continué à flamber. En attendant le prochain baromètre des notaires qui sortira le mois prochain, on constate une légère baisse par rapport à la même période en 2020. « Mais cette dernière correspondait à la sortie du premier confinement, avec l’exceptionnelle hausse des transactions qui s’en était suivie », expose Renaud Grégoire, le porte-parole de Fednot, la fédération des notaires. « Si l’on compare avec 2019, la tendance reste à la hausse. »