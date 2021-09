Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et nous l’analysons pour donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur une villa qui se distingue par son excellent état et son haut niveau d’équipement.

Située près du centre de Ham-sur-Heure et à quelques minutes de toutes les facilités, cette villa se distingue par son excellent état et son haut niveau d’équipement. Son intérieur est habitable de plain-pied et accueille des pièces confortables, dont cinq chambres, deux salles d’eau et deux garages. Son jardin, complètement à l’abri des regards, vaut également le détour. Il comprend une piscine mais aussi de nombreux aménagements et plantations qui en font un espace de vie à part entière.

