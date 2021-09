Inondations: 750 containers pour les indépendants et les commerçants

Parmi les innombrables victimes des inondations de juillet, on trouve de très nombreux commerces de proximité ou des indépendants qui ont pignon sur rue. Pour leur permettre de reprendre leurs activités, les ministres Borsus (Economie) et Collignon (Pouvoirs locaux) ont convaincu le gouvernement de mettre à la disposition de ce tissu économique essentiel des constructions modulaires, en fait des containers d’une superficie extérieure de 14 m² à 18 m², d’une hauteur intérieure d’au moins 2,15 mètres, avec fenêtre et porte.

L’opération aura une durée de trois mois renouvelable. La mise à disposition par la Région comprend la livraison, le montage, l’installation, le raccordement électrique, la location et l’enlèvement des structures. Les charges (eau, électricité…) restent du ressort du demandeur.