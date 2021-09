Désormais, l’industrie de la piscine en Belgique possède sa propre fédération

C’était dans l’air : les professionnels de la piscine ont désormais leur propre fédération. Elle s’intitule Fédération belge des professionnels de la piscine et du bien-être. Depuis plusieurs années, on le sait, le secteur de la piscine connaît une expansion non négligeable en Belgique. Le secteur parle même de « forte croissance », illustrée par un chiffre : cette année, près de 5.000 piscines seront construites. A titre de comparaison, en 2015, il s’en construisait à peine 2.000 (2.400 en 2018, 3.050 en 2019 et 4.050 l’an dernier). Ces chiffres ne prennent en compte que les piscines installées par des spécialistes, pas celles montées hors terre par Monsieur Tout-le-monde.