Le nouvel établissement de la princesse Elisabeth: «Presque comme une famille»

On savait que la princesse Elisabeth poursuivrait son cursus scolaire à l’étranger. Etudier dans un autre pays permet à une héritière au trône de mener une vie plus anonyme, loin des projecteurs, et sans avoir à justifier un choix entre université francophone ou flamande, catholique ou non. Mardi, le Palais royal a dévoilé la filière retenue par la duchesse de Brabant : elle entamera, début octobre, un programme de trois ans en « Histoire et politique » au Lincoln College, l’un des collèges de la prestigieuse Université d’Oxford. Voilà qui lui assurera une formation utile à sa future fonction de reine, puisqu’elle alliera l’étude des sciences politique à l’histoire, donc la mise en perspective historique des événements.