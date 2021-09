Bruxelles: Peggy Gou et 2manydjs pour fermer l'Arena 5 le 12 septembre

La DJ koréenne Peggy Gou et le duo belge renommé 2manydjs se produiront le 12 septembre au pied de l'Atominum à Bruxelles dans le cadre de la clôture de la saison de l'Arena 5, organisée par Hangar et Kompass Klub.

Les organisateurs sont parvenus à rassembler près de 20.000 personnes au cours des trois événements du mois d'août, dont 30% d'étrangers. Les soirées, toutes sold-out, ont accueilli des artistes internationaux comme Tale Of Us, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Agents of Time et Kevin de Vries.

Les tickets pour la dernière soirée sont mis en vente mercredi 1er septembre à 18h.

Le premier concert de la série Arena 5 avait servi d'événement-test dans le cadre de la levée progressive des mesures anti-coronavirus. Le Covid Safe Ticket - ce document reçu après une vaccination deux doses depuis au moins deux semaines, un test PCR de 48 heures, un test antigénique de 24 heures réalisé par un professionnel ou un certificat de rétablissement - permet de participer à l'événement de plus de 10 heures de musique sans distance et sans masque.