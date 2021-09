Inauguration de l'Infrabel Academy à Molenbeek, la première "école du rail" du pays

Il n'existe pas actuellement, dans l'enseignement secondaire ou supérieur, de filière spécifique menant aux métiers du rail. La formation doit donc se faire en interne. Raison pour laquelle le chantier de cette académie a été lancé début 2018 pour aboutir à l'ouverture de l'établissement au mois de janvier dernier. Crise sanitaire oblige, il n'avait pas encore pu être officiellement inauguré.

Le site molenbeekois dispose de 8.700 m2 d'espaces intérieurs et de 7.500 autres en extérieur. On y trouve notamment 40 salles de classes et des installations telles qu'un tracé de voie, une caténaire à hauteur d'homme ou un passage à niveau. Chaque jour, environ 400 étudiants (du personnel nouvellement engagé par Infrabel et nécessitant une formation ou des collaborateurs profitant d'une formation continue) pourront y suivre des cours. Crise sanitaire oblige, les leçons ne se font toutefois pas encore à pleine capacité.