La rentrée selon Xi Jinping: moins de jeux vidéo, plus d’efforts collectifs

Pour les élèves chinois, fini de rire. Le président veut enrayer l’amollissement des jeunes : dès cette rentrée, les manuels scolaires seront remplis d’extraits de sa pensée exaltant l’effort et la grandeur chinoise. Et pour les jeux vidéo, ce ne sera pas plus de 3 heures par semaine…

En Chine aussi, c’était la rentrée des classes en ce début de semaine. Tel un grand-père exigeant, Xi Jinping en a profité pour adresser à tous les élèves un message d’encouragement plutôt ferme : « Les étudiants devraient rester affamés de connaissances et renforcer leur curiosité scientifique. Pleins de vigueur et de rêves, les jeunes sont les leaders et les créateurs du futur : s’ils sont solides, le pays le sera aussi ». Avant de conclure : « Ce n’est qu’en intégrant les rêves individuels à la cause nationale qu’on obtiendra de grandes choses ».

Le message est clair : ce qui compte, c’est la grandeur de la Chine, pas les petits plaisirs de chacun.