La première caserne du futur implantée à Charleroi

Le projet va se développer sur l’ancien site de l’entreprise Carsid. Il doit créer de l’emploi mais a aussi pour vocation de générer des échanges entre l’armée et les entreprises privées et l’enseignement local.

Le doute n’est désormais plus permis. C’est bien à Charleroi, et plus particulièrement sur le terrain de l’ancienne entreprise Carsid, que l’armée belge va prochainement lancer son projet de caserne du futur. Il va être officiellement présenté vendredi. Désiré par l’ancien chef de la Défense, Marc Compernol, il est soutenu par son successeur, l’amiral Michel Hofman, et par la ministre PS de la Défense Ludivine Dedonder qui l’a intégré à l’accord gouvernemental de la Vivaldi. Une autre caserne du futur devrait voir le jour en Flandre-Orientale.

Ces casernes d’un nouveau genre poursuivent un double objectif. D’une part, améliorer les capacités de recrutement de la Défense en s’implantant dans une région pourvoyeuse d’emplois et où l’armée est peu présente. Et d’autre part, développer les liens entre l’armée et les mondes civils industriel et académique. Chacun de ces projets est prévu pour générer entre 1.000 et 1.500 emplois.