Plus de peur que de mal pour le coureur norvégien. À 46 km de l’arrivée, sur une route mouillée, Aleksandr Vlasov est parti à la faute dans un virage et a terminé dans le bas-côté. Derrière, Christian Eiking a vu le grimpeur de la formation Astana-Premier Tech au sol et est parti à la faute à son tour. Il s’est relevé rapidement et a repris la course.