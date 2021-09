Prix Art Contest: dix univers à découvrir

Des allumettes qui s’enflamment et se consument en quelques secondes comme autant de vies disparues. Une étrange cafétéria au personnel sans visage et aux clients désireux de consommer à tout prix. Des œuvres d’art que l’on protège ou détruit sans état d’âme… Les œuvres primées par la 17e édition du prix Art Contest ont la particularité d’être toutes d’une réelle qualité artistique tout en développant avec intelligence un propos pertinent sur le monde actuel.

La manifestation initiée par Valérie Boucher s’avère ainsi plus utile que jamais et le jury, composé de Carine Bienfait (directrice de JAP), Liliane De Wachter (curatrice au Mukha), Catherine Mayeur (professeure d’histoire de l’art) et Simon Delobel (historien de l’art et curateur), a eu fort à faire pour restreindre son choix à dix artistes parmi les 180 candidatures de départ.