Fausses universités: les étudiants mis en garde

« Chaque étudiant est libre de choisir son établissement, mais il faut le faire en toute connaissance de cause, pour éviter les mauvaises surprises », souligne la Ministre Glatigny. »

Alors que la rentrée académique approche à grands pas, Valérie Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, rappelle aux jeunes et à leurs parents l’importance de vérifier si l’établissement de leur choix se trouve bien sur la liste des établissements reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Seuls les établissements officiellement reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles délivrent des diplômes ayant valeur légale, respectent les dispositions officielles relatives au montant du minerval, et proposent des programmes de cours et une qualité d’enseignement reconnus.