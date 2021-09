Eden Hazard confirme sa réflexion au sujet d’une retraite internationale: « Si ça va, je continue, si ça ne va pas, j’arrêterai»

Les Diables rouges devront jouer leur jeu et essayer de marquer jeudi soir dans le cadre de leur quatrième rencontre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, estime Eden Hazard. «Quand on démarre le match, c’est toujours du 50-50 (entre les deux équipes, NDLR). On a peut-être de meilleurs joueurs, mais on joue à l’extérieur et ils veulent gagner. Il faudra être concentré de la première à la dernière minute», a expliqué l’attaquant de 30 ans au cours d’une conférence de presse mercredi à Tallinn.

La confrontation sur le papier est assez déséquilibrée, la Belgique étant en tête du groupe E avec 7 points en trois matchs alors que l’Estonie est dernière avec deux revers en autant de rencontres. Eden Hazard refuse cependant d’y voir un avantage pour les Diables sachant que l’Estonie est au pied du mur.