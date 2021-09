Les images du premier entraînement des Diables en Estonie (vidéos)

Les Diables rouges se sont rassemblés pour la première fois après leur élimination en quarts de finale de l’Euro contre l’Italie le 2 juillet dernier. Les joueurs appelés par Roberto Martinez sont arrivés lundi au Centre national du football à Tubize pour préparer les trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie).

Et les Diables sont bien arrivés en Estonie ! Après avoir embarqué ce mercredi matin, Roberto Martinez et ses hommes ont posé le pied sur le sol estonien. Mieux encore, ils ont déjà commencé à s’entraîner, comme on peut le voir sur les vidéos de notre journaliste envoyé sur place.