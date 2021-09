Il fut proclamé, il y a plus de 75 ans, « Plus jamais ça ». L’antisémitisme n’est pourtant pas mort le 27 janvier 1945, lors de la libération par l’Armée rouge du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, l’usine allemande nazie de mort où furent assassinés plus d’un million de Juifs, avec l’apport politique et matériel de nombreux complices européens, comme le régime dictatorial national-catholique français du Maréchal Philippe Pétain, par exemple.