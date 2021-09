Les foyers de l’antisémitisme divisent la communauté juive

La cérémonie annuelle de l’Association de la Mémoire de la Shoah n’intégrerait pas tous les foyers de l’antisémitisme. Une forme d’instrumentalisation politique qui désignerait uniquement la gauche et les musulmans, pour Manuel Abramowicz.

L’Association de la Mémoire de la Shoah (AMS) organise ce dimanche sa cérémonie annuelle en hommage aux Juifs de Belgique victimes de la Shoah et aux Justes. En collaboration avec la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum (MR), l’association propose également un programme autour de l’antisémitisme contemporain intitulé « L’antisémitisme, je dis non ! ». Les orateurs viennent de divers horizons et s’intéressent à plusieurs foyers de l’antisémitisme : l’antisémitisme officiel, chez les jeunes, musulman, de gauche, l’antisionisme comme antisémitisme, à Zedelgem…