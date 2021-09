L’Estonie, très loin du foudre de guerre: gros plan sur l’adversaire des Diables

On ne va pas se mentir : l’Estonie est un oiseau pour le chat noir-jaune-rouge. Classée à la 110e place du ranking FIFA, la sélection balte ne joue pas dans la même cour que les Diables. Et ce, même si la formation estonienne n’a connu que des victoires depuis la prise de fonction de son nouveau coach, le Suisse Thomas Haberli.

En juin, les « Sinisärgid » (NDLR : « les maillots bleus ») ont battu la Lituanie, la Lettonie et la Finlande. Pas de quoi en faire des foudres de guerre sachant qu’ils ont concédé dix buts lors de leurs deux premiers matchs de qualifications pour le Qatar et n’ont plus gagné un match officiel depuis le 18 novembre 2018 en Grèce (0-1).