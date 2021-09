Bruxelles: 111 ans après son ouverture, l’hôtel Crown Plaza change de nom et fait peau neuve

Le Crowne Plaza Brussels est rebaptisé DoubleTree by Hilton Brussels City, et il vient de faire peau neuve. « 111 ans jour pour jour après l’entrée des premiers clients et après une rénovation de grande envergure menée par les cabinets Bergman Design House et Doos Architects, l’hôtel rouvre ses portes sous le nom de DoubleTree by Hilton Brussels City. Fort de son passé légendaire, l’établissement regarde vers l’avenir en concentrant particulièrement ses efforts sur les compétences, le souci du détail et l’humilité », indiquent les nouveaux propriétaires dans un communiqué.

L’établissement a ouvert en 1910, alors que Bruxelles s’apprêtait à accueillir l’Exposition universelle. Cet événement majeur annonçait l’arrivée dans la capitale de plusieurs milliers de visiteurs. Pour répondre à la demande, un concours est organisé en 1908, afin de décider qui construira le grand hôtel de luxe place Rogier.