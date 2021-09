Conjoncture: l’inflation n’est «pas une menace» pour la reprise

Les économistes Koen De Leus et Etienne de Callataÿ refusent pour l’heure de s’inquiéter de la hausse actuelle des prix. Selon eux, elle ne devrait pas handicaper le rebond de la croissance économique.

Les indicateurs économiques les plus récents confirment le rebond des économies, notamment en Belgique. Mais voilà : l’inflation a également accéléré. Dans notre pays, l’indice des prix à la consommation affiche une hausse, en glissement annuel, de 2,73 % en août, un niveau que l’on avait plus connu depuis plusieurs années. Les banques centrales, en zone euro comme aux Etats-Unis, assurent qu’il s’agit d’un phénomène temporaire, qui ne menace pas la reprise des économies après la mise à l’arrêt de l’activité l’an passé, face à la pandémie. Les économistes Etienne de Callataÿ et Koen De Leus partagent ce pronostic. Ils s’en expliquent pour les lecteurs du Soir.