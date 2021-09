L’Italie étrenne son titre européen

Roberto Mancini, le grand artisan de ces « nuits magiques », a jeté un œil discret, presque distrait, sur le trophée continental. Au lendemain du triomphe de Wembley, le sélectionneur avait déjà sa tête au Qatar 2022. À la veille de revenir dans le vif du sujet avec la deuxième tranche de matchs qualificatifs pour l’événement le plus prisé du football, il ne peut que regarder résolument devant lui avec encore plus de conviction et d’ambition. « On peut encore progresser au cours de ces prochains 14 mois qui nous mènent à la Coupe du monde. » Et il devait songer entre autres au Romain Nicolò Zaniolo, 22 ans, indisponible à l’Euro, mais formidable joueur capable d’occuper toutes les positions de milieu à attaquant de pointe avec le même brio.